INCIDENTE IN VIA DE GASPERI A TERAMO: LA POLIZIA LOCALE, “UN CORDOLO HA EVITATO GRAVI CONSEGUENZE”

TERAMO – Questa mattina, intorno alle 07:40, si è verificato un incidente in via De Gasperi a Teramo, dove il conducente di un’auto che procedeva in direzione piazza Garibaldi, probabilmente per un colpo di sonno, ha perso il controllo del mezzo all’altezza del distributore di carburanti, invadendo la corsia di marcia opposta e andando a urtare contro un altro veicolo in transito in direzione di via Po.

Un incidente che, in base alla ricostruzione effettuata dagli agenti intervenuti sul posto, avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, evitate grazie alla presenza del cordolo in cemento della pista ciclabile che ha impedito al veicolo di invadere l’area del distributore, con effetti imprevedibili nella loro gravità.

“Il veicolo in questione, dopo l’urto con il veicolo antagonista – spiega il vice comandante della polizia locale, De Santis, nella nota rimessa all’Amministrazione – non esauriva la sua corsa ma proseguiva nella sua traiettoria verso l’area del distributore di carburanti ivi esistente, venendo ostacolato dalla presenza del cordolo di protezione della pista ciclopedonale in corso di realizzazione”. Cordolo che, prosegue la nota, “impediva altresì che il veicolo proseguisse oltre, andando ad invadere l’area del distributore”.