INCIDENTE MARSICA: DOLORE PER MORTE ALLEVATORE 66ENNE CASTELVECCHIO SUBEQUO, BIMBA RICOVERATA

SAN BENEDETTO DEI MARSI – Dolore e sconcerto per la morte di Eligio Paolini, 66 anni, allevatore di Castelvecchio Subequo, in provincia dell’Aquila, vittima ieri di un incidente alle porte di San Benedetto dei Marsi, sulla strada provinciale Marruviana: due auto si sono scontrate a un incrocio. Cinque feriti, tra cui una bambina di 10 anni ricoverata in gravi condizioni all’ospedale San Salvatore dell’Aquila dove è stata trasportata in elisoccorso, gli altri invece sono stati portati al nosocomio marsicano.

La vittima era a bordo di una Fiat Panda verde, i feriti invece viaggiavano su una Opel Astra bianca, condotta da E. L., 28 anni di Luco dei Marsi, dipendente di un hotel, soccorso in codice rosso, mentre non sono gravi le condizioni dell’altro bambino e dei genitori. La bambina, in serata, è stata trasferita nella Pediatria dell’Aquila: la prognosi è riservata.

Immediata è stata la chiamata al 118, che ha inviato un’ambulanza dell’Avis di Trasacco e l’elisoccorso. Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Avezzano che hanno lavorato un’ora per recuperare il corpo senza vita dell’allevatore.