MONTEREALE – Dovrà rispondere dell’accusa di duplice omicidio stradale il conducente 28enne di una Fiat Panda, il romeno Ionut Borcea, che sabato scorso si è scontrata con una Y10 a Montereale (L’Aquila) sulla statale ‘Picente’ e causa della violenza dello schianto sono morti due coniugi di 81 anni. L’uomo è stato arrestato anche perché sarebbe stato riscontrato in lui un tasso alcolemico superiore al limite ed è imminente la convalida del fermo di polizia giudiziaria con interrogatorio del sospettato. Inoltre il pm ha disposto le autopsie di entrambe le vittime i cui interessi sono stati affidati dai familiari agli avvocati Ernesto Venta e Massimiliano Venta.

Secondo una prima ricostruzione, la Panda avrebbe invaso la corsia opposta andando a sbattere contro l’auto sulla quale viaggiava la coppia.

Il conducente della Y10, Albino De Vecchis, è morto sul colpo, la moglie, Filomena Croce, è stata estratta viva dalle lamiere e trasportata in ospedale in condizioni critiche.

Operata d’urgenza, è spirata ieri. Sulla stessa strada e con una dinamica tragicamente simile, nel 2019, perse la vita la loro nipote Serena Durastante: la sua auto si scontrò con un’altra condotta da un giovane con tasso alcolemico oltre i limiti il quale, arrestato per omicidio stradale, patteggiò poi tre anni e mezzo di reclusione.

Nell’incidente di sabato scorso – sono intervenuti i Carabinieri e il 118 – l’uomo arrestato è rimasto ferito, come pure il passeggero che viaggiava con lui. L’inchiesta è stata aperta dal pm di turno Marco Maria Cellini.