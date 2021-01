INCIDENTE MORGAN DE SANCTIS, L’EX PORTIERE DEL PESCARA CALCIO E’ IN “DISCRETE CONDIZIONI”

ROMA – È in discrete condizioni Morgan De Sanctis, ex portiere giallorosso, ora dirigente della A.S. Roma, operato due giorni fa al Policlinico Gemelli dopo un grave incidente stradale. Il decorso post-operatorio, a quanto si apprende, procede regolarmente, e il dirigente potrebbe essere dimesso nei prossimi giorni.

L’ex portiere, originario di Guardiagrele (Chieti), che ha militato, oltre che nella Roma e nella Juventus, anche nel Pescara, sarebbe ancora in condizioni serie, ricoverato in terapia intensiva.

