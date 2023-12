ORTUCCHIO – Un altro tragico incidente mortale in Abruzzo, nella frazione Borgo ottomila di Celano (L’Aquila) dove la scorsa notte un giovane di 31 anni, Damiano Colombo, di Ortucchio, ha perso la vita mentre era alla guida della sua auto, andando a schiantarsi contro un muretto dopo aver perso il controllo del mezzo.

Subito dopo lo schianto, avvenuto alle 2, l’auto è stata divorata dalla fiamme.

Sul posto i vigili del fuoco che hanno domato l’incendio ed estratto il giovane dall’abitacolo.

Un altro dramma che si è consumato poche ore dopo l’incidente costato la vita a due persone sulla ex superstrada del Liri, nei pressi di Balsorano, in provincia dell’Aquila: Patrizio Margani, di 39 anni, balsoranese, e Antonio Alonzi, 65 anni, di Tivoli, carabiniere in congedo. In questo caso a causare la tragedia sarebbe stata una invasione di corsia.