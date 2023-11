INCIDENTE MORTALE A PESCARA, PROCURA REPUBBLICA APRE INCHIESTA DOPO LA MORTE DI FEDERICA PIA PIZZUTO

PESCARA – La Procura della Repubblica di Pescara ha aperto un’inchiesta sull’incidente stradale di venerdì 17 novembre scorso, all’uscita “San Silvestro” della Variante alla Statale 16 in direzione sud, in cui è morta Federica Pia Pizzuto, studentessa in medicina di 21 anni originaria di San Marco in Lamis (Foggia) che da tempo viveva a Francavilla al Mare, in provincia di Chieti.

Le ipotesi di reato – riporta IlMattinoQuotidiano.it – iscritte nel fascicolo sono omicidio stradale e lesioni. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente da parte della Polizia Locale, alla guida di una Ford focus la giovane si è scontrata con 2 auto che procedevano in direzione opposta: una Ford transit e una Peugeot 206.

Purtroppo per la 21enne non c’è stato nulla da fare, è morta sul colpo. Nel terribile incidente è rimasto in modo molto grave anche l’altro conducente, un operaio di 59 anni di Montesilvano (Pescara).

Federica Pia Pizzuto era iscritta alla facoltà di Medicina dell’università d’Annunzio a Chieti e si era diplomata al liceo “Galilei” di Pescara.