L’AQUILA – Dolore e sconcerto per la tragica e prematura scomparsa di Manuel Chiaretti, il 21enne di Leonessa (Rieti), morto ieri in un incidente stradale a Sella di Corno, nel territorio comunale dell’Aquila.

Tre le auto coinvolte, 5 i feriti: la vittima è rimasta incastrata tra le lamiere dell’auto finita in un burrone. La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio stradale.

Il giovane, studente del secondo anno di Scienze Motorie, da due anni viveva nella Residenza Universitaria San Carlo Borromeo dell’Aquila.

“Spiccavano la sua sensibilità, nonché la sua vivacità e capacità di contribuire ad animare i vari momenti comuni”, si legge in un post della pagina Facebook della Residenza.

“Una tragedia e un dolore grandi, soprattutto per sua mamma, suo papà, suo fratello e sua sorella, tutti i familiari (tra cui la cugina Silvia, ex sancarlina anche lei) e i molti amici. Siamo sgomenti, ma in questo momento non possiamo che affidare Manuel al Dio della vita, perché faccia fiorire nell’eternità questa vita così ingiustamente e prematuramente spezzata, e ci apra il cuore alla consolazione in questo momento di grande dolore. A Dio, Manuel!”.