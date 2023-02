INCIDENTE MORTALE A14, IL SINDACO DI PESCARA: “SILVESTRONE ESEMPIO PER TUTTI”

PESCARA – “Andrea Silvestrone, la notizia dell’incidente che ti ha portato via da noi, insieme a due dei tuoi figli, ci fa veramente male. Sei stato un esempio per tutti, non ti sei mai tirato indietro. Sei stato un campione, di sport e di vita, hai lasciato un segno indelebile nell’esistenza di tutti coloro che hanno incrociato i tuoi sguardi e le tue parole”.

Lo scrive il sindaco di Pescara, Carlo Masci, a proposito della morte del tennista disabile e di due dei suoi tre figli in un incidente sull’autostrada A14 a Grottammare (Ascoli Piceno).

“È una di quelle notizie che mai avremmo voluto ascoltare. Quante volte – ricorda il primo cittadino – ci siamo incontrati in tantissime iniziative, sportive e sociali, in cui tu hai sempre trasmesso positività, forza, volontà, voglia di vivere, nonostante le difficoltà che attraversavi ogni giorno. Riposa in pace con i tuoi figli, oggi in cielo ci sono tre stelle luminose in più”.