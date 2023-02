INCIDENTE MORTALE A14: RIAPRE TRATTO, UNA CORSIA PER SENSO

ANCONA – “Sull’autostrada A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra San Benedetto del Tronto e Pedaso in direzione Bologna, precedentemente chiuso a causa di un incidente, ora risolto, avvenuto in corrispondenza di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato all’altezza del km 300”.

Lo comunica Autostrade per l’Italia. Nell’incidente, ricorda Aspi, “che ha visto coinvolti un mezzo pesante ed una autovettura, una persona è rimasta ferita e tre hanno perso la vita. La dinamica dell’incidente – comunica Autostrade per l’Italia – è al vaglio della Polizia Stradale ma dalle prime ricostruzioni risulta un’invasione della corsia opposta da parte della vettura per cause in fase di accertamento”.

Sul luogo dell’evento, informa Autostrade per l’Italia, sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia. Attualmente, sul luogo dell’evento, “il traffico transita su una corsia per senso di marcia e non si registrano turbative al traffico”.