INCIDENTE MORTALE A14: “TRATTO COMPETENZA DI AUTOSTRADE, NON DI ANAS”

ANCONA – Anas non ha competenza sull’A14 e non ha reso dichiarazioni sull’incidente mortale avvenuto in galleria a Grottammare (Ascoli Piceno).

La precisazione a seguito di una prima indicazione errata sulla fonte del comunicato che riportava l’Anas invece di Autostrade per l’Italia; quest’ultima ha competenza sull’autostrada A14 e ha comunicato l’avvenuto incidente “in corrispondenza di un cantiere di lavoro correttamente installato e segnalato”, la presenza di proprio personale, della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, sul posto per l’intervento che non ha dunque riguardato personale Anas.