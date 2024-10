INCIDENTE MORTALE ALL’AQUILA: TRIBUNALE SCAGIONA SETTE DIRIGENTI DELL’ANAS

L’AQUILA – Scagionati in tribunale i sette dirigenti Anas finiti nei guai in seguito all’incidente stradale nel quale 3 anni fa perse la vita la 21enne Stella Luciani lungo la statale 17 ter all’Aquila. In un primo momento si ritenne che la tragedia fosse imputabile a problemi di viabilità e manutenzione della strada per cui furono indagati i dirigenti per omissioni di atti di ufficio e omicidio colposo; ma il perito ha sostenuto che errori nella guida e il manto stradale umido furono decisivi a determinare il grave evento. Sono stati prosciolti, dunque, Antonio Marasco, Marco Bosio, Carmelina Furfaro, Davide Ricci, Roberto Parente, Luca Sellecchia, Domenico Zurlo. Marasco, Furfaro e Sollecchia, secondo quanto riporta il Messaggero, erano accusati anche di omicidio colposo.