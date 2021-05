INCIDENTE MORTALE SULLA A24, AUTO CONTRO CAMION: PERDE LA VITA 50ENNE

TERAMO – È di un morto il bilancio dell’incidente che si è verificato oggi poco dopo la galleria di Collurania, sulla A24.

Secondo quanto si apprende, per cause ancora in corso d’accertamento, una Mercedes con alla guida un 50enne si sarebbe scontrata con un camion che lo procedeva. Nell’impatto il guidatore della Mercedes ha perso la vita, mentre il conducente del camion è rimasto illeso.

Sul posto sono intervenuti il 118 e il vigili del Fuoco di Teramo e il Coa dell’Aquila, che sta adesso cercando di ricostruire l’esatta dinamica dell’incindente.