INCIDENTE MORTALE SULLA TERAMO-MARE, FURGONE CONTRO GUARDRAIL: PERDE LA VITA GIOVANE DI 24 ANNI

TERAMO – Tragedia sulla Teramo-Mare dove a seguito di un grave incidente ha perso la vita un ragazzo di appena 24 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 17 in direzione dello svincolo per l’A24, all’altezza del km 7, in località Sant’Atto.

Nell’incidente, sulle cui cause sono in corso accertamenti, sono rimasti coinvolti due Fiat Doblò appartenenti alla stessa ditta, che viaggiavano in direzione Teramo. Secondo le prime informazioni, uno dei due mezzi, guidato da un 23enne, sarebbe finito in una scarpata ribaltandosi, mentre l’altro Doblò, guidato da un altro dipendente di 24 anni sarebbe finito contro il guardrail. I vigili del fuoco e i soccorritori del 118 hanno hanno estratto dall’auto il ragazzo finito nella scarpata, trasportato all’ospedale di Teramo. Nulla da fare invece per l’altro ragazzo.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile. Al momento il traffico viene deviato su viabilità locale.

