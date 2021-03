INCIDENTE MORTALE ZONA CERMONE, UOMO INVESTITO MENTRE ATTRAVERSAVA LA STRADA

L’AQUILA – Tragico incidente questa sera, intorno alle 19.20, in località Cermone, a Pizzoli (L’Aquila).

A perdere la vita un uomo di 61 anni, investito da un’auto nei pressi del distributore di benzina mentre attraversava la strada, secondo le prime informazioni fornite dai carabinieri dell’Aquila.

Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente, non sono state rese note al momento le generalità della vittima. Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri del capoluogo, ancora sul posto insieme all’ambulanza del 118 e il personale Anas per la gestione della viabilità. Temporaneamente chiusa al traffico in entrambe le direzioni la strada statale 80 al km 10,500.

