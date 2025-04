INCIDENTE OPERAIO OSPEDALE SULMONA: ASL, “SOLO CONTUSIONI”

SULMONA – “L’operaio rimasto coinvolto in un incidente nell’ala vecchia dell’ospedale ha riportato solo contusioni che non hanno reso necessario il ricovero”.

Lo precisa, in una nota, la direzione sanitaria dell’ospedale di Sulmona sulle notizie, riportate da alcuni organi di stampa, in merito all’incidente che si è verificato questa mattina nel cantiere dove sono in corso lavori di demolizione dell’ala vecchia.

“Va precisato che l’operaio, 40 anni, di nazionalità afghana, che è stato assistito in pronto soccorso, non è caduto da un’impalcatura, come riportato nelle notizie pubblicate”, conclude la nota.