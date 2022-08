INCIDENTE PINETO: INIZIATO ACCERTAMENTO MORTE 22ENNE INVESTITA, POI ESPIANTO ORGANI

TERAMO – È iniziato questa mattina alle 11.30 l’accertamento di morte per la ragazza di 22 anni coinvolta all’alba di ieri nell’incidente di Scerne Pineto, in cui sono rimasti feriti altri due giovani ricoverati negli ospedali di Teramo e Pineto.

I tre giovani erano in bici prima di essere investiti da un’auto.

L’accertamento terminerà alle 17:30, in seguito sarà possibile avviare le procedure per la donazione di organi, avendo la ragazza espresso in vita la propria volontà.

La 22enne, sottoposta insieme ad un coetaneo al Mazzini di Teramo ad un lungo intervento chirurgico era apparsa in condizioni disperate.

Sull’incidente sono in corso le indagini dei carabinieri.