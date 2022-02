INCIDENTE SAN GREGORIO, DE SANTIS: “SUBITO ROTATORIA ALLA STAZIONE E AL BIVIO PER MONTICCHIO”

L’AQUILA – “Anche questa mattina si è verificato un incidente in prossimità dell’ accesso all’area commerciale del panificio ed in corrispondenza della cosiddetta stazione FS di San Gregorio, con un mezzo dell’Asm finito nella scarpata”.

Lo scrive in una nota Lelio De Santis, capogruppo Cambiare insieme al Consiglio comunale dell’Aquila, che aggiunge: “È un tratto di strada martoriato e dimenticato dell’Anas e dal Comune, senza adeguati guardrail e senza segnaletica, dopo aver visto tagliati tutti gli alberi anche secolari, per ragioni di sicurezza”.

“Ritengo urgente accelerare i lavori per realizzare la rotatoria in corrispondenza del Passaggio a livello per Monticchio, da sopprimere, e realizzare una nuova rotatoria nella zona del campo sportivo di San Gregorio dove, per la presenza anche di diverse attività commerciali, si sviluppa un significato movimento di auto con immissione sulla statale 17”, aggiunge De Santis.

“D’altra parte, scomparso colpevolmente dall’agenda politica dell’amministrazione comunale il progetto della Variante sud, che avrebbe deviato il grande traffico diretto a Pescara, si rende necessario ammodernare e rendere sicura questa strada, che ha visto bel corso degli anni tanti incidenti, anche mortali”, sottolinea.

“Solleciterò al riguardo il settore competente del Comune e l’ANAS, a cui ricorderò che il taglio indiscriminato di tutti gli alberi in quel tratto di strada non ha prodotto alcun miglioramento della sicurezza stradale”, conclude.