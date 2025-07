INCIDENTE SUL GRAN SASSO: MORTO L’IMPRENDITORE AQUILANO NINO SCIPIONI, STORICO CONCESSIONARIO FIAT

L’AQUILA -Ha perso la vita nel pomeriggio per un tragico incidente mentre stava effettuando un’escursione nel versante aquilano del Gran Sasso il noto imprenditore aquilano Nino Scipioni, storico concessionario della Fiat dell’Aquila, grande appassionato di montagna e di rugby.

Ancora da stabilire le cause della tragedia che ha portato via l’83enne, in condizioni di forma invidiabili, ex presidente dell’Aquila rugby e molto conosciuto in città: non si sa se si sia trattato di un malore o di una caduta.

Come comunicato dal soccorso alpino nel primo pomeriggio di oggi, due escursionisti che stavano scendendo dal Pizzo Cefalone, nel massiccio del Gran Sasso, hanno notato nei pressi del sentiero una giacca abbandonata e alcune tracce ematiche. Insospettiti, hanno seguito le tracce fino ad individuare, più a valle, il corpo di una persona che successivamente è risultata proprio Nino Scipioni.

Immediata la chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 e l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunto l’elisoccorso dell’Aquila, oltre a una squadra di terra del Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo.

Purtroppo i tentativi di rianimazione si sono rivelati inutili: il medico ha potuto soltanto constatare il decesso dell’uomo.

Dopo l’autorizzazione del magistrato di turno, la salma è stata recuperata e trasportata all’obitorio dell’Aquila.

“Esprimo il mio cordoglio alla famiglia dell’amico Nino Scipioni, che ha perso la vita proprio nel luogo che tanto amava e spesso frequentava. L’Aquila perde senza dubbio uno dei personaggi più illustri dell’imprenditoria e dello sport”, così in una nota in una nota il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale, Massimo Verrecchia.

Scrive il sindaco dell’Aquila Pierluigi Biondi: “La notizia della tragica scomparsa di Nino Scipioni ci lascia attoniti e profondamente addolorati. Con lui se ne va non solo uno storico imprenditore dell’Aquila, ma anche un uomo appassionato, legato visceralmente alla sua terra e a quella montagna che tanto amava, e che purtroppo lo ha accolto nel suo ultimo viaggio. Il suo nome è legato alla storia economica e sociale dell’Aquila, e il ricordo del suo impegno rimarrà vivo in tutti coloro che lo hanno conosciuto e stimato. A nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città, esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla famiglia, agli amici e a quanti gli hanno voluto bene. In questo momento di profondo dolore, ci stringiamo a loro con affetto e rispetto”.