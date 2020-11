INCIDENTE SUL GRAN SASSO: STABILI MA GRAVI CONDIZIONI 16ENNE

L’AQUILA – Sono stabili nella loro gravità le condizioni del 16enne di Magliano dei Marsi (L’Aquila), vittima domenica scorsa di un incidente mentre era in cordata in località Pietracamela, nel versante teramano del Gran Sasso. La prognosi è riservatissima ma negli ultimi due giorni non ci sono stati peggioramenti.

Il giovane è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Teramo in seguito ai gravi politraumi, in particolare al cranio, al torace, al bacino e all’addome, subiti cedendo nel vuoto per molti metri, mentre stava scalando, molto probabilmente per problemi legati alla tenuta del gancio e della corda. Il giovane ha subito due interventi chirurgici.

