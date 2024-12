COLLECORVINO – Incidente sul lavoro in una azienda di Collecorvino (Pescara) dove, per cause in corso di accertamento un operaio 21enne mentre era intento a svolgere dei lavori, è rimasto ferito, riportando un trauma da schiacciamento al braccio.

Soccorso dai sanitari del 118, l’operaio è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Pescara, dove ha subito l’amputazione parziale di alcune dita della mano destra.

Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.