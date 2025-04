INCIDENTE SUL LAVORO A LANCIANO: FERITO ALLE GAMBE DA LASTRA DI MARMO, OPERAIO 60ENNE IN OSPEDALE

LANCIANO – Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi nella zona industriale di Lanciano (Chieti), dove un uomo di sessant’anni, per cause in corso di accertamento, è stato colpito alle gambe da una lastra di marmo che gli è caduta addosso.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno soccorso l’operaio che poi è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale “Santissima Annunziata” di Chieti.

Secondo quanto appreso, l’uomo non sarebbe in pericolo di morte e al momento dell’intervento era cosciente.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.