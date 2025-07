INCIDENTE SUL LAVORO A LANCIANO: OPERAIO FERITO AL BRACCIO IN UN CANTIERE, TRASPORTATO IN OSPEDALE

LANCIANO – Infortunio sul lavoro nel pomeriggio di oggi a Lanciano (Chieti) presso un cantiere dove un operaio ha riportato lo schiacciamento di un braccio.

Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo sarebbe stato colpito da un mezzo meccanico per cause che sono in corso di accertamento.

Una volta scattato l’allarme, sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con una ambulanza e l’elicottero decollato da Pescara. Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato poi trasferito con l’elisoccorso in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Chieti.

Al momento dei soccorsi l’operaio era cosciente.