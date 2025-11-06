INCIDENTE SUL LAVORO A MONTORIO: OPERAIO PRECIPITA DA IMPALCATURA, E’ GRAVE

MONTORIO AL VOMANO – Un operaio di 40 anni è ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo dopo essere caduto da una impalcatura in un cantiere edile di un’abitazione privata a Montorio al Vomano, in provincia di Teramo.

L’uomo sarebbe precipitato da un’altezza di circa 4 metri, riportando un politrauma.

È stato soccorso dai colleghi e poi dal personale sanitario del 118 e trasferito in codice rosso al nosocomio del capoluogo.

Sull’ennesimo incidente sul lavoro sono intervenuti Carlo Pentola, segretario Ugl Abruzzo, e Stefano Matteucci, Osservatorio provinciale di Teramo: “Basta – dicono – occorre maggiore controllo da parte degli organi competenti e più attenzione nell’osservanza delle basilari norme di sicurezza e prevenzione da parte di tutti i lavoratori. Serve un impegno concreto e quotidiano per fermare la drammatica escalation di incidenti sul lavoro nella nostra regione. La sicurezza non può più aspettare”.