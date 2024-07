MOZZAGROGNA – Infortunio sul lavoro questa mattina in una azienda di Mozzagrogna (Chieti) dove un operaio di 51 anni, che stava effettuando dei lavori all’interno della fabbrica, per cause in corso di accertamento si è infortunato ad una mano.

L’uomo, soccorso dai sanitari del 118, e trasportato all’ospedale di Chieti, ha riportato l’amputazione di due dita della mano sinistra.