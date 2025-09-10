INCIDENTE SUL LAVORO A NOTARESCO: OPERAIO PERDE 4 DITA, TRASFERITO ALL’OSPEDALE DI ANCONA

TERAMO- Un operaio di 54 anni ha perso quattro dita mentre stava lavorando allo sblocco di una troncatrice all’interno di un’azienda di Notaresco, comune nella provincia di Teramo. L’uomo è stato trasferito all’ospedale ‘Torrette’ di Ancona, per tentare un delicato intervento di ricostruzione della mano. Un team di specialisti del reparto di ortopedia del capoluogo delle Marche tenterà di ricollocare le quattro dita della mano sinistra, di cui è rimasto integro il pollice, recuperate dagli operatori del 118 della Asl di Teramo.

Il primo soccorso all’uomo, avvenuto subito dopo l’incidente, ha consentito di stabilizzare la sua condizione di salute generale e recuperare le falangi che sono state conservate secondo il protocollo trasporto per trapianti. La condizione dell’uomo è parsa da subito grave, ma non in pericolo di vita.

Dopo la prima valutazione dei sanitari teramani, ne è stato disposto il trasferimento per tentare un’operazione chirurgica di alta specializzazione ad opera dell’equipe di Ortopedia. La prognosi dell’uomo è ancora riservata, per via dell’operazione in corso, mentre restano stabili le sue condizioni di salute, necessarie a un intervento così delicato.