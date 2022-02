INCIDENTE SUL LAVORO A SAN SALVO, CADE MENTRE POTA ALBERI: GRAVE 69ENNE

SAN SALVO – Un uomo di 69 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto questa mattina a San Salvo (Chieti).

L’uomo era impegnato nella potatura di alcuni alberi nella zona industriale, quando sarebbe caduto dal cestello su cui stava lavorando. Soccorso, è stato trasportato in elicottero nel capoluogo adriatico. È ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata. Accertamenti in corso da parte dei carabinieri.