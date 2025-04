INCIDENTE SUL LAVORO A SAN SALVO: MANO SCHIACCIATA, GIOVANE TRASPORTATO IN OSPEDALE AD ANCONA

SAN SALVO – Grave incidente sul lavoro all’azienda Thor Sud di San Salvo (Chieti) dove questa mattina un giovane operaio, assunto da una delle tante agenzie interinali, ha subito un grave infortunio alla mano, schiacciata nell’impianto di copertura dei tubi in gomma.

A denunciare l’episodio è il sindacato Cobas.

“Abbiamo subito avviato una veloce consultazione tra i lavoratori se indire una azione di sciopero contro le condizioni, evidentemente non sicure, delle postazioni di lavoro – viene spiegato in una nota- Oltre all’azione di lotta i Cobas saranno vigili e condurranno una propria indagine tra tutti i colleghi, affinché si individuino le cause precise che hanno generato l’incidente per tutelare gli interessi dell’infortunato. Ma nel contempo apriranno una interlocuzione con i lavoratori, per raccogliere le indicazioni di tutte le criticità presenti nell’azienda e si batteranno, perché la proprietà attui tutte le misure necessarie per rendere sicure le attività produttive”.

“Nell’esprimere solidarietà al giovane infortunato”, i Cobas fanno appello a tutti i lavoratori, “per dare un segnale di sensibilità verso il tema delle sicurezza del posto di lavoro; in fabbrica nessuno può dirsi al sicuro, se le strutture produttive non sono in sicurezza come da vigenti normative”.

“Ultimo appunto: il giovane è stato trasportato d’urgenza al nosocomio di Ancona. Ancora una volta la sanità abruzzese non ha saputo proteggere in caso di urgenza un suo cittadino”, conclude la nota.