INCIDENTE SUL LAVORO A TERMOLI: OPERAIO RICOVERATO ALL’OSPEDALE DI PESCARA

TERMOLI- Si ferisce alla testa davanti ad una pressa nell’officina meccanica della ditta di trasporto pubblico locale Atm, situata nella periferia di Termoli in Molise viene ricoverato prima al San Timoteo e poi nell’ospedale di Pescara dove dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono serie ed è sotto stretto controllo medico. Sull’infortunio sul lavoro sono in corso le indagini dei carabinieri di Termoli.

“Questa operazione comunemente la svolge da oltre 20 anni – dichiara all’ANSA Giuseppe Larivera, amministratore Atm di Termoli, società concessionaria del servizio di trasporto pubblico locale -. Ci auguriamo che si riprenda al più presto. Non sappiamo come sia accaduto e confidiamo nella sua pronta guarigione anche per poter comprendere cosa realmente sia andato storto. Non è mai accaduto nulla fino ad ora”. L’operaio di circa 50 anni ieri mentre era vicino ad una pressa idraulica per svolgere un lavoro considerato di routine, si è ferito alla fronte per poi cadere a terra battendo il capo. “L’importante – conclude Larivera – è che il lavoratore che è presente da oltre 20 anni da noi, una persona esperta in officina meccanica, si riprenda e guarisca”