VALLE CASTELLANA – Un operaio è morto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro avvenuto nella frazione di San Vito a Valle Castellana (Teramo).

Il giovane, secondo quanto riportano i media locali, era impegnato in un cantiere per conto di una ditta, quando, per cause in corso di accertamento, delle lamiere gli sarebbero finite addosso.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti il 118 e i Vigili del Fuoco, ma per l’operaio non c’è stato nulla da fare. Degli accertamenti si stanno occupando i carabinieri.