INCIDENTE SUL LAVORO AD AVEZZANO: MANO SCHIACCIATA NELLA PRESSA, FERITO OPERAIO

AVEZZANO – Incidente sul lavoro alla Fiamm-Siapra di Avezzano dove in serata un operaio, per cause ancora in corso di accertamento, è rimasto gravemente ferito a una mano che – a quanto si apprende – sarebbe rimasta schiacciata in una pressa.
Sul posto i soccorritori del 118 che hanno trasportato l’uomo in ospedale.
Ancora da chiarire le dinamiche dell’incidente avvenuto nello stabilimento che si trova nel nucleo industriale di Avezzano, dove si producono batterie per auto e industriali.
