INCIDENTE SUL LAVORO NEL PESCARESE: OPERAIO DI 20 ANNI PORTATO IN ELISOCCORSO ALL’OSPEDALE DI ANCONA

PESCARA- Infortunio sul lavoro questa mattina in un centro del pescarese al confine con la provincia di Chieti dove un giovane di 20 anni è rimasto ferito ad una mano.

Soccorso dai presenti, per abbreviare i tempi, il 20enne è stato accompagnato con un’auto al pronto soccorso dell’ospedale clinicizzato Ss Annunziata di Chieti e dopo le prime cure, trasferito in elisoccorso ad Ancona per l’amputazione di 3 dita della mano.

Sono in corso accertamenti degli ispettori Asl e forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.