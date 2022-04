INCIDENTE SULLA A14, AUTO TAMPONA FURGONE NEI PRESSI DI UN CANTIERE: MORTA 41ENNE

PESCARA – Tragico incidente questa mattina sulla A14.

All’inizio di una coda in prossimità di un cantiere, un’auto ha tamponato un furgone nel tratto autostradale sud al km 304 tra Grottammare e San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno): la conducente dell’autovettura, una 41enne di San Benedetto del Tronto, è deceduta a causa dei traumi riportati.

L’incidente sulla Bologna-Taranto è avvenuto verso le 8.30 in direzione Pescara.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7/o Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia e i vigili del fuoco di Ascoli Piceno.

Il cantiere, fa sapere Autostrade, era “correttamente installato e segnalato”.

Nel tratto in questione attualmente si viaggia su una sola corsia in direzione sud. Sul luogo dell’evento si sono registrati 5 km di coda in direzione Pescara. Agli utenti diretti verso Pescara, la società Autostrade, ha consigliato di uscire a Pedaso e rientrare a San Benedetto del Tronto dopo aver percorso la Ss 16 Adriatica.