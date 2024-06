INCIDENTE SULLA A14, CHIUSO TEMPORANEAMENTE IL TRATTO TRA PESCARA SUD E ORTONA IN DIREZIONE BARI

PESCARA – Alle ore 11:20 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pescara sud e Ortona in direzione Bari, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 402,5 tra un mezzo pesante e un’autovettura.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione del 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, nel tratto interessato, il traffico è bloccato e si registrano 5 km di coda in direzione Bari.

Agli utenti che da Ancona/Pescara viaggiano verso Bari, dovranno uscire a Pescara sud e poi rientrare in A14 a Ortona, dopo aver percorso la viabilità ordinaria.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati sui seguenti canali: tramite i collegamenti in onda su RTL102.5, RTL102.5 News e su Rai Isoradio, su Canale5 e La7, sulla app Muovy scaricabile gratuitamente dagli store Android e Apple, sul sito autostrade.it, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center viabilità Muovy al numero 803.111 attivo 24 ore su 24.