INCIDENTE SULLA A14: FINISCE CONTRO GUARDRAIL, MOTOCICLISTA MUORE SU RAMPA USCITA ANCONA NORD

ANCONA – Un motociclista di 73 anni è morto in un incidente avvenuto nella rampa di uscita dell’autostrada A14, all’altezza del casello di Ancona Nord.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia stradale, ma dalle prime informazioni sembra che il motociclista abbia perso il controllo del mezzo, finendo contro il guardrail e morendo sul colpo.

Gli operatori del 118, intervenuti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso del motociclista. Sul posto anche il personale della Direzione 7/o tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia Lo svincolo di Ancona Nord in direzione sud è stato chiuso, con relativi disagi alla circolazione e uscita consigliata a Montemarciano.

Ancora una tragedia sull’autostrada A14, dove, due giorni fa, in un maxi tamponamento tra San Benedetto del Tronto e Grottammare, hanno perso la vita due camionisti, uno di 57 anni di Capagatti (Pescara) e uno di 58, di Jesi (Ancona).