INCIDENTE SULLA A14, TRAFFICO BLOCCATO TRATTO PESCARA SUD-OVEST

PESCARA – Traffico bloccato per ore sull’autostrada A14, tra i caselli di Pescara Sud e Pescara Ovest, in entrambe le direzioni, a causa di un incidente in cui sono rimasti coinvolti quattro veicoli.

Lo scontro è avvenuto al chilometro 390,4, nel territorio comunale di Francavilla al Mare (Chieti).

L’incidente ha avuto ripercussioni solo sulla viabilità. Sul posto è intervenuto il 118, ma nessuno è stato trasportato in ospedale. Dopo le operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli, il traffico è tornato regolare.

Nello stesso tratto, però, sono subito ripresi i rallentamenti dovuti ai cantieri. Al momento tra Ortona e Pescara si registrano sei chilometri di coda, con uscita consigliata a Lanciano per chi viaggia verso Nord.