INCIDENTE SULLA A24: LUNGHE CODE E ORE DI ATTESA TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO IN DIREZIONE TERAMO

TERAMO – Code chilometriche e due ore di attesa nelle strade minori in mezzo alla campagna per decine di automobilisti che sono dovuti uscire al casello di Castel Madama sulla A24 in direzione Teramo, a causa di un incidente che ha portato alla chiusura del tratto.

L’incidente, che ha visto coinvolti un camper e una cisterna che trasporta benzina, si è verificato al km 24.6

Dopo circa due ore gli automobilisti sono arrivati, in località Tiburtina Sambuci, ad un chilometro dal casello di rientro a Vicovaro Mandela.