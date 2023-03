INCIDENTE SULLA A25: AUTO SI RIBALTA DOPO SCONTRO CON TIR, TRE FERITI

PESCARA – Incidente nella tarda mattina sull’autostrada A25 Pescara-Roma, in direzione Pescara, poco prima dell’uscita di Chieti dove per cause in corso di accertamento si sono scontrati un mezzo pesante e un’auto che dopo l’urto si è ribaltata.

Tre le persone ferite di cui una più grave, un 42enne di Roma portato a Pescara assieme ad un 78enne della provincia di Ascoli. Un terzo ferito, in modo più lieve è stato portato al Santissima Annunziata di Chieti. Sul posto sanitari del 118 e polizia autostradale.