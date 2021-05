ARCHI – Incidente sulla strada statale 652 “Di Fondovalle Sangro”, al chilometro 62.300, nel territorio comunale di Archi (Chieti).

Per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate e una persona è rimasta ferita nell’impatto.

Il tratto è stato provvisoriamente chiuso. Sul posto è presente il personale di Anas per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.