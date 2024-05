CHIETI – Incidente sulla provinciale Lanciano-Atessa, in provincia di Chieti, nei pressi del ponte per la zona industriale della Val di Sangro: per cause ancora in corso di accertamento si sono scontrate un’auto e una moto, andata completamente distrutta.

Ancora da accertare le condizioni dei feriti trasportati in ospedale.

Sul posto soccorritori e forze dell’ordine per regolare il traffico e ricostruire le dinamiche.