L’AQUILA – Incidente sulla statale 17, poco fa, nei pressi poco prima di Picenze (L’Aquila): a scontrarsi, per cause ancora in corso di accertamento, un furgone e un’auto.

Ferita una donna che è stata trasportata con l’eliambulanza all’ospedale “San Salvatore” dell’Aquila. Secondo quanto appreso, non sarebbe in pericolo di morte. Illeso il conducente dell’altro mezzo.

Sul posto i carabinieri dell’Aquila, vigili del fuoco e il 118.

Rallentamenti al traffico e code in entrambe le direzioni poco dopo l’incidente per il restringimento della carreggiata.

[mqf-dynamic-pdf]