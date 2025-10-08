INCIDENTE SULLA STATALE 17: SCONTRO TRA AUTO SULLA PIANA DI NAVELLI, UNA SI RIBALTA

L’AQUILA – Incidente questa mattina sulla statale 17 nei pressi di Civitaretenga, frazione di Navelli (L’Aquila), dove sue auto si sono scontrate e, vista la violenza dell’impatto, una ha finito per ribaltarsi.

Ancora da chiarire dinamiche ed eventuali responsabilità del sinistro, avvenuto nei pressi di un distributore di benzina sulla Piana di Navelli.

Feriti gli occupanti dei due mezzi, soccorsi dall’ambulanza del 118.

Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire l’accaduto.