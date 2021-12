INCIDENTE SULLA STATALE 696 A CELANO, FRONTALE TRA DUE AUTO: FERITE 3 DONNE, TRASPORTATE IN OSPEDALE

CELANO – Grave incidente con feriti questa sera sulla Statale 696, nei pressi di Celano (L’Aquila).

Per cause ancora in corso di accertamento, due auto si sono scontrate frontalmente poco prima di una curva.

Nell’impatto sono rimaste gravemente ferite tre donne, trasportate in ospedale dall’ambulanza del 118. Al momento non si conoscono altri dettagli sulle loro condizioni.

È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per estrarre le donne dalle auto.

Sul posto per i rilievi è intervenuta la polizia locale.