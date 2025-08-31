INCIDENTE SULL’A14: CHIUSO TRATTO PESCARA NORD-ATRI PINETO

31 Agosto 2025 15:41

Regione - Cronaca

PESCARA – Poco prima delle 15, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Pescara Nord e Atri Pineto in direzione Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 356.





Sul luogo dell’evento, dove sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia, attualmente il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Ancona.

Chi viaggia verso Ancona deve uscire obbligatoriamente a Pescara Nord e, dopo aver percorso la viabilità ordinaria, può rientrare in A14 a Atri Pineto.

