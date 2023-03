INCIDENTE SULL’A14: DOMANI A CASTEL FRENTANO I FUNERALI DI ANDREA “TITI'” PELLICCIOTTA

CASTEL FRENTANO – Castel Frentano si stringe alla famiglia di Andrea “Titì” Pellicciotta, morto a soli 29 anni a seguito di un incidente nei pressi di un cantiere in autostrada, l’ennesima tragedia sulla A14.

Oggi l’esito dell’autopsia che ha accertato come il giovane sia morto a causa di un trauma addominale che ha gravemente danneggiato gli organi interni.

Il ragazzo intorno alle 3 dello scorso 18 marzo, alla guida della sua Kia Sportage, stava tornando a casa dopo una serata trascorsa a Pescara quando in un tratto con restringimento di carreggiata è andato a schiantarsi contro un blocco di cemento.

La notizia ha sconvolto diverse comunità del Frentano, dove il giovane era molto conosciuto e stimato sia come calciatore – avendo militato nella Virtus Castel Frentano, Asd Treglio e Asd Casoli – che come infaticabile lavoratore in un supermercato di Casoli.

Lascia i genitori Massimo e Ornella, il fratello Gabriele e una numerosa famiglia di zii e cugini a cui si stringe tutta la cittadinanza.

I funerali si terranno domani giovedì 23 marzo, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Castel Frentano, muovendo in anticipo dall’ospedale civile di Chieti.