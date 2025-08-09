INCIDENTE SULL’A14: NON CE L’HA FATTA SIMONA SULEJMANI, 26ENNE MUORE DOPO QUATTRO GIORNI DI RICOVERO

PESCARA – Non ce l’ha fatta Simona Sulejmani, la 26enne originaria di Popoli Terme (Pescara) che nella notte tra martedì e mercoledì scorsi era rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14.

La giovane è morta nel reparto di Rianimazione dell’ospedale di Pescara, dove era ricoverata in condizioni disperate.

Questa mattina l’equipe medica ha diagnosticato la morte encefalica ed è scattato il cosiddetto periodo di osservazione di sei ore, al termine del quale, come da protocollo, è stato certificato il decesso della ragazza.

L’incidente era avvenuto attorno alle 2.30 tra martedì e mercoledì al chilometro 368 dell’autostrada A14, in direzione Sud, nel territorio comunale di Montesilvano.

La 26enne viaggiava a bordo di un Fiat Doblò guidato da un ragazzo di 21 anni, quando il veicolo ha tamponato un mezzo pesante.

Rimasta incastrata tra le lamiere, la giovane era stata liberata dai vigili del fuoco e rianimata sul posto dal 118. Poi la corsa in ospedale, dove la 26enne era arrivata in condizioni gravissime; stamani il decesso.

Ferito, in modo non grave, il 21enne che era con lei. I due rientravano a casa dopo una gara di ballo.