INCIDENTE SULL’A14: RIAPERTO IL TRATTO COMPRESO TRA GIULIANOVA E VAL VIBRATA

GIULIANOVA – Intorno alle 2:30, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato riaperto il tratto compreso tra Giulianova e Val Vibrata Ancona precedentemente chiuso a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 328, che ha visto coinvolti un’auto e un mezzo pesante che aveva preso fuoco.

All’interno del tratto interessato è stato installato un cantiere di deviazione per ripristino ai danni causati dall’incidente, che garantisce una corsia al transito per entrambe le direzioni, Ancona e Pescara, e in corrispondenza del quale non si registrano al momento turbative alla viabilità.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, la Protezione Civile, le pattuglie della Polizia Stradale, e il personale della Direzione 7 Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.