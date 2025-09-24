INCIDENTE SULL’A14: SCONTRO AUTO-TIR, CHIUSO TRATTO COMPRESO VAL DI SANGRO- ORTONA

LANCIANO – Alle 18.15 circa, sulla A14 Bologna-Taranto, è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Ancona, a causa di un incidente avvenuto all’altezza del km 412, che ha visto coinvolti un mezzo pesante e un’auto.

Attualmente, all’interno del tratto chiuso il traffico è bloccato e si registrano 3 km di coda verso Ancona.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della 7° Direzione di Tronco di Pescara di Autostrade per l’Italia.

Gli utenti provenienti da Pescara e diretti verso Ancona, dovranno uscire a Val di Sangro, percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in autostrada alla stazione di Ortona.