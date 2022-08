INCIDENTI A PESCARA E SAN GIOVANNI TEATINO, TRE I FERITI

PESCARA – Due incidenti sono avvenuti tra la tarda serata di ieri e la notte scorsa fra San Giovanni Teatino (Chieti) e Pescara, tre le persone ferite, una delle quali in modo grave e ora in Rianimazione.

Il primo incidente è accaduto a San Giovanni Teatino tra la rotonda dell’ex Auchan e il sottopasso dove due persone sono state investite da una moto: una 65enne di Pescara è finita in ospedale con trauma cranico commotivo e prognosi di trenta giorni, l’altra persona, ferita in modo meno grave, è stata portata all’ospedale di Chieti.

Sono in corso accertamenti per ricostruire l’accaduto. Il secondo incidente è accaduto intorno alle 4 sul Raccordo Autostradale Chieti-Pescara all’altezza delle Torri Camuzzi dove un motociclista ha perso il controllo del mezzo ed è stato sbalzato nella parte sottostante la carreggiata. Il centauro, un 37enne di Pescara, è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale in codice rosso, poi trasferito nel reparto di Rianimazione in prognosi riservata. Indaga la Polizia.