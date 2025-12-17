INCIDENTI CON LE BICI A PESCARA E CEPAGATTI: TRE FERITI

PESCARA – Tre feriti in due distinti incidenti stradali che hanno coinvolto biciclette, uno a Pescara e l’altro a Cepagatti.

I tre sono finiti in ospedale per le cure del caso, ma non sarebbero in pericolo di vita.

Nel primo caso, in tarda mattinata, un uomo di 51 anni, mentre era in sella alla sua bici elettrica, si è scontrato con un furgoncino dei rifiuti all’altezza della rotatoria che collega via del Santuario a strada Colle di Mezzo e via Arapietra.

Rilievi a cura della polizia locale.

Il secondo incidente è avvenuto a Villanova di Cepagatti.

Due 50enni, in sella alle proprie bici, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati con un’automobile. Anche in questo caso dei rilievi si è occupata la polizia locale.