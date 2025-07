L’AQUILA – Due vittime in un solo giorno: è il drammatico bilancio di due diversi incidenti stradali che si sono verificati ieri all’Aquila, su alcune delle arterie più trafficate, già teatro di altre tragedie.

È arrivata in mattinata la conferma della morte della 91enne. D.R., investita ieri in Viale Corrado IV, mentre attraversava la strada. L’anziana era stata soccorsa e trasportata in ospedale in ambulanza con un trauma cranico, le sue condizioni era apparse subito gravi. Non sono stati sufficienti i tentativi di salvarle la vita e gli sforzi dei sanitari del reparto di Neurochirurgia. Sul caso indaga la Procura.

Ieri sera è invece morta sul colpo Lorella Farinosi, 55 anni, di Collettara di Scoppito, vittima del terribile incidente che si è verificato sulla statale 17, all’altezza del Tecnopolo d’Abruzzo e del bar Battistelli. Fatale un frontale violentissimo contro un’altra auto che sopraggiungeva in direzione contraria.

La Procura della Repubblica dell’Aquila ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e nelle prossime ore deciderà per l’autopsia.

Due casi che hanno sconvolto la comunità e che riaccendono lo scontro sul tema della sicurezza sulle strade cittadine.

Tre giorni fa sempre sulla statale 17 un dipendente 25enne straniero del ristorante Il baco da Seta è stato travolto da un’auto mentre era a bordo del suo monopattino. Il 25 giugno scorso è morta Giovanna De Rocco, 76 anni, a causa delle ferite riportare dopo essere stata investita da un suv Mercedes, sulle strisce pedonali, sempre in viale Corrado IV.